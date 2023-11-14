Армия Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться из города до 16 часов

Армия обороны Израиля призвала жителей севера сектора Газа до 16:00 местного времени (17:00 мск) срочно эвакуироваться на юг, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не может эвакуировать больницу Аль-Шифа в заявленные сроки, поскольку в ней находится более 700 больных, а больничный комплекс фактически осажден.

По данным ВОЗ, 22 из 36 больницы в секторе Газа сейчас не могут принимать новых больных и лечить уже имеющихся пациентов из-за нехватки топлива для генераторов, атак израильской армии и разрушений.