Валовой сбор урожая зерновых культур в Тюменской области составил почти 1 544 000 тонн

Окончательные итоги сбора урожая зерновых и зернобобовых культур подведены в Тюменской области.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, после доработки валовой сбор составил почти 1 544 000 тонн.

Самый большой урожай собрали в Ишимском районе – здесь обмолотили почти 202 000 тонн зерна.

Средняя урожайность по региону после доработки составила более 21 центнер с гектара. Выше всех этот показатель в Заводоуковском городском округе – 28,3 центнера с гектара. Среди хозяйств по урожайности лидирует предприятие "Падунское" – почти 41 центнера с гектара.

Ранее сообщалось, что по многим показателям Тюменская область лидирует среди других субъектов Уральского Федерального округа, в частности по урожаю зерновых и зернобобовых культур. Лидером среди регионов УрФО Тюменская область является по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. Для внутреннего потребления региону нужно 144 тысяч тонн картофеля, или, как его называют в народе "второго хлеба". Урожай же составил 210 тысяч тонн.

Отметим, что урожаем Тюменская область помогает также участникам специальной военной операции. Так, в октябре почти 100 мешков картофеля отправили жители Голышмановского городского округа в зону специальной военной операции. Картофель был выращен на полях местного предприятия "Лотос". Его руководитель Олег Павлов передал порядка двух тонн нового урожая для бойцов. Доставку груза для дальнейшей отправки бойцам организовал генеральный директор транспортного предприятия ЗАО "Автотранс" Константин Игнатьев.