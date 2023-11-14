Песков прокомментировал отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ

Кремль "сожалеет" о том, что премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобные встречи являются "очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", передает ТАСС.

Ранее Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет принять участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Минске 23 ноября. Он "выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению".

Ранее Пашинян заявлял о возможности выхода страны из ОДКБ, так как может посчитать организацию "недееспособной".