Вице-спикер Госдумы Кузнецова призвала россиянок рожать на старших курсах вузов

Вице-спикер Госдумы, "единоросска" Анна Кузнецова, похоже, решила поддержать идею министра здравоохранения России Михаила Мурашко о "порочности" желания россиянок получить образование, а потом уже заводить детей.

Бывшая уполномоченная по правам детей заявила, что в среднем первого ребенка российские девушки должны рожать в 20 лет – обычно в этом возрасте еще учатся на последних курсах вузов.

"Большая крепкая семья начинается с молодой семьи. Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь 3-х, 4-х и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент", — отметила Кузнецова на расширенном заседании комитетов ГД по контролю, по вопросам семьи, по труду и соцполитике с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Интересно, что сама Голикова не так давно приводила данные опроса, по которому юные россиянки не хотят рожать из-за отсутствия жилья, образования, работы да и просто семьи – не каждый готов вступить в брак в 20 лет.

Кузнецовой 41 год. У нее семеро детей. Муж – священник.

В июле этого года разгорелся скандал вокруг высказывания министра здравоохранения.

"Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до реализации своих репродуктивных задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье, и возникают сложности с деторождением, в том числе бесплодие и многое другое", - заявил Мурашко, выступая в Госдуме.

Министр заявил, что "необходимо сменить поведенческую парадигму среди молодежи в репродуктивном плане".

На 2023 год средний возраст рождения первого ребенка в России составил 26 лет. Эксперты отмечают, что это достаточно молодой возраст по сравнению с мировыми тенденциями.