Кабмин подготовил меры по стабилизации цен на куриные яйца

На фоне роста цен на яйца в стране правительство России предпринимает ряд мер.

В секретариате первого заместителя председателя кабмина Андрея Белоусова заявили, что на минувшей неделе он провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. Что касается роста стоимости куриных яиц, то был дан ряд поручений, в том числе Федеральной антимонопольной службе совместно с Министерством сельского хозяйства провести анализ обоснованности ее повышения компаниями-производителями, исходя из их затрат.

Также Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены, сообщают "Известия".

Ранее Министерство сельского хозяйства предложило запретить на полгода вывоз из России мяса отдельных видов домашней птицы. С начала года мясо птицы подорожало на 25%. Это связано со снижением объемов производства в последние месяцы и ростом себестоимости из-за высокого курса доллара.