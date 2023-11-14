На Байдена подали в суд из-за сектора Газа

Подан иск к президенту Америки Джо Байдену. Это случилось из-за ситуации в секторе Газа.

Иск подала правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав), пишет ТАСС. Политика считают причастным к геноциду палестинцев в секторе Газа.

Напомним, ранее журналист Сеймур Херш выразил мнение, что Америка не может повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это случилось потому, что в Вашингтоне образовался "вакуум власти" и царит хаос.

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины. Позже Палата представителей США по итогам голосования приняла республиканский план помощи Израилю без упоминания Украины. Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Документ предусматривает выделение Израилю помощи на сумму $14,3 млрд.