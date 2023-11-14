"Америка не может повлиять на Нетаньяху из-за "вакуума власти" и хаоса"

Американский журналист Сеймур Херш полагает, что Америка не может повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Это случилось потому, что в Вашингтоне образовался "вакуум власти" и царит хаос, приводит ТАСС сообщение Херша, который ссылается на источники.

Ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины. Позже Палата представителей США по итогам голосования приняла республиканский план помощи Израилю без упоминания Украины. Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Документ предусматривает выделение Израилю помощи на сумму $14,3 млрд.