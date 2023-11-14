14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловчане начали отправлять письма Деду Морозу

Жители Свердловской области начали отправлять по почте письма Деду Морозу.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении "Почты России", по традиции первыми отправителями новогодних посланий стали дети. Письма они отправили Деду Морозу в Великий Устюг накануне его Дня рождения 18 ноября.

Опустить письмо новогоднему волшебнику можно в любой почтовый ящик – они есть в каждом почтовом отделении и на фасадах зданий. Чтобы оно попало к нему, необходимо указать на конверте следующий адрес: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Деду Морозу. Но если даже ребенок не запомнит и просто напишет в адресе "Деду Морозу", письмо все равно будет отправлено. Нужно обязательно наклеить марки на конверты и открытки, а чтобы получить ответ, необходимо правильно указать свой адрес с индексом.

Как отмечают на почте, в 2023 году в адрес Деда Мороза уже поступило более 233 тысяч писем. Для сравнения, в прошлом году он получил 209 тысяч писем.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Екатеринбурга собираются провести новогодние каникулы дома, но некоторые будут работать.

Теги: Дед Мороз, письма, почта, Свердловская область


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