Мошенники решили выдать себя за главу Перми

В Перми мошенники "прикинулись" мэром города Эдуардом Сосниным и начали вести от его имени различные разговоры.

"Появилась информация, что пермякам в мессенджеры начали поступать сообщения сомнительного содержания якобы от имени главы Перми Эдуарда Соснина. Это обман. Данный аккаунт не принадлежит Эдуарду Соснину. Будьте внимательны, проверяйте информацию", - высказались в пресс-службе мэрии, приложив скриншот подобного сообщения.

Напомним, в Югре ранее мошенники "рядились" под председателя думы Сургута Максима Слепова, мэров Нефтеюганска и Нижневартовска Эльвиру Бугай и Дмитрия Кощенко, руководителя депздрава округа Алексея Добровольского а также главу автономии Наталью Комарову.