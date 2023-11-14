14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Дагестане вандалы сломали высаженные в честь погибших бойцов СВО деревья

В городе Дагестанские Огни неизвестные сломали деревья в "Саду памяти".

Он был создан в честь погибших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. По сообщению пресс-службы городской администрации, злоумышленники сломали четыре дерева. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Отмечается, что благоустройство фруктового сада продолжается.

Первый в Дагестане "Сад памяти" из 200 фруктовых деревьев появился в 2022 году в селе Нижнее Казанище. Его разбила семья Сайкумовых в память о своем сыне Махаче Сайкумове. После этого по инициативе главы республики Сергея Меликова "Сады памяти" начали разбивать по всему региону.

Теги: Дагестан, СВО, деревья


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