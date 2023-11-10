10 Ноября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Власти Дагестана: вновь распространяются сообщения с призывами к несанкционированным акциям

В дагестанском сегменте WhatsApp вновь распространяются сообщения с призывами к несанкционированным акциям.

Как сообщает в Telegram администрация главы республики, власти призвали граждан не поддаваться попыткам дестабилизировать ситуацию в республике и не реагировать на призывы к участию в несанкционированных акциях. Отмечается, что основная цель авторов - дестабилизировать ситуацию в республике.

"Они не планируют участвовать в каких-либо акциях лично, но надеются подвести под нарушение законодательства молодежь Дагестана", - следует из сообщения. В нем указывается, что за участие в несанкционированном митинге грозит административная и уголовная ответственность, а также штрафы.

Ранее в Дагестане полицейские задержали 201 человека за беспорядки в аэропорту Махачкалы. На 155 составлены административные материалы.

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Теги: Дагестан, протесты


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