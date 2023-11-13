"Шаман" собирается баллотироваться в Конгресс США

35-летний американский активист Джейкоб Ченсли, также известный как "QAnon Shaman" (бунтовщик в рогатой шапке), участвовавший в штурме Капитолия 6 января 2021 года, собирается баллотироваться в Конгресс США.

Он подал документы на регистрацию в качестве кандидата от либертарианцев на выборах 2024 года в одном из избирательных округов штата Аризона, сообщают американские СМИ.

Ченсли стал одним из символов штурма благодаря своем колоритному образу: рогатой шапке, нарисованному на лице флагу, копью и обнаженному торсу. Ченсли будет претендовать на место, которое до сих пор занимала 64-летняя представительница Республиканской партии. Но недавно она объявила, что не будет пытаться переизбраться, так что за ее место развернется борьба.

В ноябре 2021 года суд приговорил Ченсли к 41 месяцу тюрьмы за участие в беспорядках в Капитолии. В итоге отсидел он всего 27 месяцев. С ним также были осуждены около 700 человек, участвовавших в штурме Капитолия.

Конституция США не запрещает преступникам занимать федеральные должности. Но закон Аризоны запрещает преступникам голосовать до тех пор, пока они не отбудут срок наказания и не будут восстановлены в своих гражданских правах.