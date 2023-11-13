13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

СМИ: Совфед может назначить дату выборов президента на 17 марта

Совет Федерации может объявить дату выборов президента в декабре — предположительно, на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в парламенте.

По его словам, дату выборов Совфед может объявить на заседании 13 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что внутриполитический блок Администрации президента (АП) России якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост главы государства. Хотя сам российский лидер еще не объявил о своем участии в предстоящих выборах, в Кремле планируют кампанию, исходя из того, что Путин примет в них участие.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений на этот счет не принималось.

Теги: совфед, выборы президента


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