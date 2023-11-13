СМИ: Конфликт в Газе помешает Финляндии передать Израилю системы ПВО "Праща Давида"

Из-за конфликта в секторе Газа Израиль может не передать Финляндии в установленные сроки системы ПВО "Праща Давида", сообщает журнал Military Watch.

Отмечается, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов для систем ПВО малой дальности, передает RT. В связи с этим выполнение соглашения на 317 млн евро о поставке "Пращи Давида" может быть сорвано.

Издание указывает, что израильская армия будет в немалой степени полагаться именно на системы "Праща Давида" из-за возможного вовлечения в конфликт движения "Хезболла" и Ирана.

В октябре власти Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов.

По данным американских СМИ, Израиль запросил у США $10 млрд в виде чрезвычайной военной помощи. Сообщалось, что американские законодатели обсудили предоставление Израилю допонительных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM и др.