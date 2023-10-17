Израиль запросил у США военную помощь на 10 миллиардов долларов

Израиль запросил у США $10 млрд в виде чрезвычайной военной помощи, сообщает The New York Times со ссылкой на трех официальных лиц, знакомых с этой просьбой.

Пакет помощи в настоящее время составляется Конгрессом в координации с Белым домом и будет также включать средства для Украины, Тайваня и укрепления границы между США и Мексикой, сообщает NYT.у

Лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив в воскресенье, что американские законодатели обсудили предоставление Израилю допонительных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM и др.