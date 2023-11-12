Илон Маск прокомментировал версию СМИ о диверсии на "Северных потоках"

Илон Маск отреагировал на версию газеты The Washington Post о причастности полковника Вооруженных сил Украины Романа Червинского к диверсии на "Северных потоках", передает корреспондент Накануне.RU.

Он присоединился к обсуждению статьи в соцсетях. Обсуждение начал экс-сотрудник госдепа США Майкл Бенц, написавший, что "после целого года лжи сквозь зубы Washington Post сегодня наконец-то сдалась". Маск прокомментировал публикацию одним словом:

"Интересно".

Напомним, The Washington Post сообщил, что Роман Червинский якобы руководил логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под вымышленными именами и использовала глубоководные водолазное снаряжение для установки зарядов взрывчатки на газопроводах.

В конце сентября 2023 г. американский журналист Сеймур Херш обвинил США в подрыве газопроводов системы "Северный поток" в Балтийском море. Херш привел два аргумента, почему руководство США выбрало целью атаки именно "Северные потоки": они – единственные трубопроводы, по которым можно было нанести удар и потом легко отрицать причастность, а также подрыв газопровода лишал Россию влияния на Германию. По мнению Херша, напрямую подрыв не был связан с ситуацией на Украине. Журналист ссылается на неназванный источник и пишет, что причастные к подрыву не оставили следов. Также Херш считает, что подготовка к диверсии заняла у специалистов ВМС США несколько месяцев.

До этого источники, знакомые с ходом расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", подтвердили, что следы ведут на Украину. Также сообщается, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. Они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывают технические данные, которые смогли изучить следователи. Также стало известно, что аренду яхты осуществило турагентство Feeria Lwowa с базой в Варшаве, руководителем которого 54-летняя жительница Киева Наталия А. Один из членов экипажа был идентифицирован как гражданин Украины по имени Валерий К., арендовавший яхту, представив поддельное молдавское удостоверение личности. После проведения расследования выяснилось, что это кадровый военный, прикрепленный к 93-й механизированной бригаде ВСУ.

При этом президент Владимир Путин не верит в версию западных СМИ об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".

"Теракт на "Северных потоках" был совершен на государственном уровне, "никакие любители" это сделать не могли", - заявил в марте 2023 г. президент России, назвав "полной чушью" версию о причастности неких украинских активистов.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 г. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать. В диверсии обвинили "англо-саксов".