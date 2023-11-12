Из-за тумана в Рощино произошли массовые задержки рейсов

В Тюмени утренний туман блокировал работу аэропорта Рощино, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн табло, задержаны оказались рейсы из Тюмени в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск. С опозданием прибыл борт из Уфы, Москвы, Челябинска. Задерживаются рейсы из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сургута. Всего 14 рейсов - шесть на вылет и восемь на прилет.

Часть самолетов была вынуждена отправиться на запасные аэродромы в Челябинск и Екатеринбург,