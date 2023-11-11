11 Ноября 2023
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Фото: vk.com/id426779988

Сын бывшего мэра Алапаевска Билалова вновь ранен в зоне СВО

Сын экс-мэра Алапаевска Сайгид Билалов навестил в больнице раненого в зоне СВО сына. О визите в госпиталь бывший градоначальник рассказал на своей странице "ВКонтакте".

"На днях вернулся из центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, в который после очередного боевого ранения на СВО был доставлен мой сын Руслан (Евгений). 2 ноября во время выполнения боевых задач под Краматорском Руслан вместе со своими боевыми товарищами попал под обстрел. Ему повезло, он выжил. Он видел, как в той кровавой мясорубке в доли секунд оборвались жизни других двух бойцов", - написал Билалов.

Он написал, что раньше не говорил сыну, как любит его и гордится им.

"Я скупился на похвалы и проявление внимания. Но для меня и всех нас ты отважный герой! Настоящий мужчина и достойный защитник Отечества! Сын, поправляйся скорей! Мы с тобой", - написал Билалов.

Сайгид Билалов и его сын(2023)|Фото: vk.com/id426779988

Еще в марте 2022 г. Сайгид Билалов пытался отправиться на СВО вместе с сыновьями, однако семье чиновника в этом отказали. В сентябре 2022 г. Руслана Билалова мобилизовали, отец лично проводил его на спецоперацию. Позже он получил ранение в голову в зоне проведения специальной военной операции. По словам Сайгида Билалова, 28 октября 2022 г. во время выполнения боевых задач Руслан попал под обстрел боевых беспилотников, потерял сознание, получил ранение головы в затылочной области. Из Белгородской больницы санитарным авиатранспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь, где ему была проведена срочная операция. Сегодня врачи отмечают состояние сына, как удовлетворительное, хотя у него есть жалобы на ухудшение слуха, двоение в глазах.

Напомним, ранее на отставке мэра Билалова настаивали депутаты гордумы, которые прекратили его полномочия 22 декабря. Депутаты объяснили это тем, что градоначальник не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения. В частности, не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский, не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозе снега в зимний период 2021-22 гг. и сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья.

Позже городской суд Алапаевска признал отставку мэра незаконной. На сторону Билалова встал и Свердловский областной суд, отклонив апелляцию депутатов гордумы. После того, как отстоял мэрское кресло в суде, Сайгид Билалов решил все же уйти с поста, в том числе и по семейным обстоятельствам.

Теги: Сайгид Билалов, Руслан Билалов, СВО, ранение


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