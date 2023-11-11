Медведев похвалил "Талибан"* из-за наркотиков

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил "Талибан"*. В своем telegram-канале Медведев привел данные управления по наркотикам и преступности ООН о том, что с конца 2022 г. по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%.

"Меньше, чем за год "Талибан"*, как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот, что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", - написал Медведев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наркотрафик, обстановка с беженцами и оружие, которое оставили в Афганистане талибы* после смены власти, являются одними из главных угроз для России.

*запрещенная в России террористическая организация