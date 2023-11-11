11 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Царев захотел увековечить память погибших на полях СВО заключенных

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев полагает, что после окончания специальной военной операции должен появиться памятник заключенным, погибшим во время боевых действий.

"Мы, если быть честными, должны поставить памятник заключенным. В ЧВК погибало до 80% штурмовиков, большинство из которых были из бывших заключенных. Погибали, но задачу выполняли. Шли на задание, понимая, что шансы выжить откровенно небольшие. Мы должны сделать все, чтобы подвиг таких добровольцев не был забыт", - говорится в сообщении в telegram-канале Царева.

Напомним, ранее экс-заключенный, подписавший контракт с ЧВК "Вагнер" и принимавший участие в боях за Бахмут (Артемовск), рассказал в интервью, что заключенные, которые добровольно приняли решение служить в ЧВК "Вагнер", получили возможность искупить грехи и ошибки своей прошлой жизни на поле боя с оружием в руках, за что благодарны подразделению и его командирам.

По его словам, он принял решение вступить в ЧВК "Вагнер" после длительного обдумывания. Однако будущий штурмовик не растерялся и решился принять предложение о добровольном участии в "оркестре".

"С одной стороны, мне оставалось всего три года сидеть, а на войне могли и убить. Но потом подумал, что если так будут думать все, то защищать Родину будет некому, и тогда плакала победа наша. Вот и решился", - рассказал боец.

На вопрос журналистов, хотел ли бы он снова заключить контракт с ЧВК "Вагнер", боец ответил утвердительно. По его словам, служба в "оркестре" дала ему право начать новую жизнь – и подарила крепкий слаженный коллектив, в который он обязательно вернется, если позовут.

"Это моя новая жизнь, моя семья и призвание", - уверен бывший заключенный, а теперь – настоящий русский воин.

Теги: СВО, заключенные, памятник, Олег Царев


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