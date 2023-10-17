Нам дали шанс искупить свои грехи: бывший заключенный рассказал о службе в ЧВК «Вагнер»

Бывшие заключенные, которые добровольно приняли решение служить в ЧВК «Вагнер», получили возможность искупить грехи и ошибки своей прошлой жизни на поле боя с оружием в руках, за что благодарны подразделению и его командирам. Об этом рассказал экс-заключенный, подписавший контракт с ЧВК «Вагнер» и принимавший участие в боях за Бахмут (Артемовск) в интервью изданию Pravda.ru.

По словам собеседника, он принял решение вступить в ЧВК «Вагнер» после длительного обдумывания. Однако, вопреки сомнениям, будущий штурмовик не растерялся и решился принять предложение о добровольном участии в «оркестре».

«С одной стороны, мне оставалось всего три года сидеть, а на войне могли и убить. Но потом подумал, что если так будут думать все, то защищать Родину будет некому, и тогда плакала победа наша. Вот и решился», - рассказал боец.

Добровольцы из самых разных сфер, в том числе – бывшие заключенные, в составе ЧВК «Вагнер» принимали участие в самых знаковых событиях СВО на Бахмутском направлении, где бесстрашно освобождали города, стратегические объекты и укрепрайоны. При этом спикер отметил, что в компании не существует деления на тех, кто пришел воевать с «гражданки», и на тех, кто пришел добровольцем из мест лишения свободы. Сам бывший арестант подчеркнул, что ни разу за время своего контракта не заметил какого бы то ни было укора или плохого отношения в свой адрес за то, что когда-то в прошлом нарушал законы.

«Во время первых тренировок, хоть и были суровы, относились на равных ко всем. По справедливости. Неважно, просто ты доброволец, или бывший заключенный, - признался боец. - Уже сейчас, после нескольких десятков совместных боев, у меня появилось отношение к ним, как к семье. Там и правда все друг за друга горой, каждый готов отдать за тебя жизнь, а ты готов сделать тоже самое в ответ».

На вопрос журналистов, хотел ли бы он снова заключить контракт с ЧВК «Вагнер», боец ответил утвердительно. По его словам, служба в «оркестре» дала ему право начать новую жизнь – и подарила крепкий слаженный коллектив, в который он обязательно вернется, если позовут.

«Это моя новая жизнь, моя семья и призвание», - уверен бывший заключенный, а теперь – настоящий русский воин.