Посол РФ: Обвинения Парижа по инциденту со звездами Давида возмутительны

Обвинения МИД Франции о якобы вмешательстве России в инцидент со звездами Давида на домах Парижа возмутительны. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что французские власти даже не провели расследование, требуемое в таких случаях.

По словам посла, у Франции появились фигуранты этого дела не российского происхождения, Москва ожидает досконального расследования инцидента.

В конце октября звезды Давида стали появляться в Париже на зданиях, принадлежащим евреям. Аналогичные изображения появились и в пригородах столицы Франции. МИД страны обвинил российскую сторону в "создании напряженности", после того как портал RRN опубликовал фото зданий.

Ранее разведка Франциизаявила, что российские СМИ способствовали "психозу" жителей страны из-за ситуации с распространением постельных клопов. Власти провели межведомственное совещание из-за роста числа статей, связанных с клопами. Публикации в СМИ на эту тему вызвали у жителей Франции "психоз". Как считают французские спецслужбы, такая реакция общества произошла "не без участия российских СМИ, подпитывающих тему".