23 Октября 2023
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Фото:Википедия

Разведка Франции обвинила Россию в распространении паники из-за нашествия клопов

Разведка Франции считает, что российские СМИ способствовали "психозу" жителей страны из-за ситуации с распространением постельных клопов, сообщила RMC.

По данным телекомпании, власти провели межведомственное совещание из-за роста числа статей, связанных с клопами. Публикации в СМИ на эту тему вызвали у жителей Франции "психоз". Как считают французские спецслужбы, такая реакция общества произошла "не без участия российских СМИ, подпитывающих тему", передает RT.

Ранее в соцсетях и СМИ стали распространяться кадры с большим количеством клопов, вылезающих из-под обшивки сидений в общественном транспорте. Это вызвало широкий общественный резонанс, особенно на фоне предстоящей Олимпиады, когда в Париж приедут гости со всего мира.

Министр транспорта Франции Клеман Бон пообещал публиковать каждые три месяца отчет о ситуации с клопами в общественном транспорте страны. Он также добавил, что новости про нашествие клопов в парижских автобусах, поездах и метро – фейк, случаев появления насекомых, по его словам, не стало больше.

Теги: франция, клопы, россия


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