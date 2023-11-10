В Перми будут судить бывшего директора УК за смерть женщины от падения льдины с крыши

В Перми бывший генеральный директор управляющей компании "Кристалл", обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель женщины, предстанет перед судом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Напомним, трагедия произошла 24 марта 2023 года.

С крыши дома по ул. Ушакова, которую обслуживала управляющая компания, сошел снег. Ледяная глыба ударила женщину, проходившую под крышей. В результате потерпевшей были причинены травмы, от которых она скончалась на месте, до приезда "скорой".

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

УК была оштрафована.