Умерла дублер Терешковой Валентина Пономарева

Умерла космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева. Она была вторым дублером первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Прощание с Валентиной Пономаревой состоится в 12.00 по московскому времени 11 ноября в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха.

Пономарева родилась 18 сентября 1933 г. в Москве. В 1957 г. окончила Московский авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей. В 1957–1962 гг. работала в Отделении прикладной математики Академии наук СССР. В 1963 г. готовилась по программе первого женского космического полета на космическом корабле "Восток-6" в группе вместе с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьевой и Жанной Еркиной. В июне 1963 г. была вторым дублером пилота "Востока-6" Валентины Терешковой, сообщает Роскосмос.