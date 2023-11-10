10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральцы готовы потратить на покупку электроники больше всех в России

Жители Урала готовы потратить больше всех в России на покупку электроники и бытовой техники. К такому выводу пришли аналитики VK Рекламы.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе VK, в опросе приняли участие более 2 тысяч респондентов. Согласно результатам исследования, 67% опрошенных собираются до нового года покупать бытовую технику и электронику. Из них 57% пойдут за ней в обычные магазины, 40% хотят использовать специализированные онлайн-магазины, а 25% – маркетплейсы.

Кроме этого, 40% опрошенных собираются потратить на бытовую технику и электронику от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, 19% – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Самая высокая доля готовых отдать за товары этой категории более 100 тысяч рублей оказалась на Урале (18%).

Треть опрошенных будет покупать мелкую технику для дома, 27% – смартфоны и гаджеты, 23% – крупную бытовую технику, по 17% – телевизоры, компьютеры и ноутбуки. Молодежь 16-24 лет активнее других планирует приобретать смартфоны и гаджеты (43%), а также компьютеры и ноутбуки (32%).

Ранее другой опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга не верит, что в так называемую "черную пятницу" продавцы честно снижают цены.

Теги: электроника, покупка, опрос


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