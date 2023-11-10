10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Вакантное место в Общественной палате Среднего Урала может занять руководящее лицо ЗакСО

Владимир Никитин может занять место Сергея Павленко в Общественной палате Свердловской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказала спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

Напомним, что Павленко досрочно прекратил свои полномочия в ОП после того, как стал депутатом гордумы Екатеринбурга. В связи с этим на вакантное место было выдвинуто сразу несколько кандидатур, которые сперва должна была одобрить рабочая группа комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления, а после депутаты заксобрания.

По словам Бабушкиной, некоммерческие организации и общественные объединения выдвинули сразу шесть представителей, однако две отсеялись сразу из-за несоответствия требованиям законодательства. Оставшиеся четыре кандидата на комитете рассказали о себе и выступили с программой. В итоге, большая часть проголосовала за главу комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности в законодательном собрании Владимира Никитина.

Никитина выдвинула Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. Его кандидатуру уже предложили для утверждения на ближайшем заседании заксобрания.

Напомним, Владимир Федорович Никитин с 1998 г. по 2021 г. был депутатом законодательного собрания, из которых с 1998 по 2011 – заместителем председателя Палаты Представителей. Последние 10 лет работы он возглавлял комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Теги: ЗакСО, Общественная палата, ОП, кандидатура, Никитин


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