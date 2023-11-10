10 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Орбан: Украина в 2022 году отказалась от мирного договора по указу США

Киев по указу США не подписал проект мирного соглашения с Россией в марте прошлого года во время переговоров в Стамбуле, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Будапешту это известно из дипломатических и разведывательных источников, передает РИА Новости.

Орбан добавил, что в дипломатическом мире хорошо известно то, что ранее озвучил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер о переговорах между Россией и Украиной в марте 2022 года. Шредер огласил информацию, согласно которой Киев тогда был готов пойти на мирное соглашение с Москвой. Тем не менее немецкие власти официально это не подтвердили.

Ранее Шредер рассказал, что в 2022 году он активно пытался стать посредником между Россией и Украиной, чтобы помочь урегулировать конфликт между странами. По его словам, им был подготовлен "мирный план" из пяти пунктов, согласно одному из которых, Крым должен был остаться российской территорией.

Теги: орбан, украина, сша, мирный договор


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