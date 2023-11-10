Детутаты Госдумы призвали министра Пахомова поработать на ставку учителя

Слова министра образования и науки Оренбургской области Алексея Пахомова о том, что нельзя существенно повышать зарплату учителям, вызвали резкую реакцию ряда депутатов Госдумы.

Как сообщало Накануне.RU, Пахомов сказал, что если поднять зарплату учителям до московского уровня, то в школу "пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить". Позже он заверил, что его слова вырвали их контекста. Это же заявили и в региональном минобре.

Лидер эсеров Сергей Миронов отмечает, что Пахомов за последние 5 лет заработал более 16 млн рублей и он просто не может понять учителей.

"Давайте тогда установим Пахомову ставку оренбургского учителя. Пускай работает по призванию и не искушает себя большой зарплатой. Понимаю, на 15–20 тысяч рублей будет сложно содержать 4 квартиры и участок в 55 соток. Но призвание-то дороже! Не так ли?" - написал Миронов, указывая, что именно мизерные зарплаты учителей и врачей приводят к их острой нехватке.

А вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал уволить Пахомова. Такие заявления "беспрецедентно негативно влияют на мотивацию учителей". И Рособрнадзор должен проверить систему образования Оренбургской области.

Депутат Анна Скрозникова ("Новые люди") назвала слова чиновника "верхом цинизма". Оклад учителя в некоторых районах всего 8-9 тысяч рублей. Педагоги, которые отработали в школе больше двадцати лет, имеют высшую категорию и трудятся на две ставки, получают 38 тысяч.

"А в это время региональный министр придумывает отговорки, почему учителям нельзя повышать зарплату. Всем, кто считает, что педагоги у нас много получают, мы предлагаем хотя бы месяц пожить на оклад учителя", - сказала Скрозникова.

Напомним, сейчас медианная зарплата школьного учителя в России на ставку составляет "чистыми" всего около 20 тыс. рублей. Большинство учителей работают намного больше, чем на ставку, но эти данные власти не публикуют.