10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Цифровой рубль предложили использовать для двухконтурной финансовой системы 

Двухконтурная финансовая система, когда есть обычный и специальный рубль, может быть реализована в России при помощи цифрового рубля, об этом заявили участники Русского экономического форума в Челябинске.

"В СССР двухконтурная система работала, с цифровыми технологиями это можно и нужно делать. Можно разделить инвестиционный процесс, и при грамотной реализации цифрового рубля можно не допускать перетока цифровых инвестиционных денег в потребительский сектор", – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы"(2023)|Фото: Накануне.RU

Академик Сергей Глазьев также выступил за то, чтобы использовать цифровой рубль как механизм целевого кредитования.

"Мы предлагаем перейти к целевому кредитованию, использованию цифровых рублей для целевых кредитов, по ним процентные ставки могут быть ниже, 1-2%, поскольку цифровой рубль гарантирует, что деньги не украдут", – добавил он.

Сергей Глазьев, академик РАН, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Цифровой рубль, двухконтурная финансовая система


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