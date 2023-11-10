Цифровой рубль предложили использовать для двухконтурной финансовой системы

Двухконтурная финансовая система, когда есть обычный и специальный рубль, может быть реализована в России при помощи цифрового рубля, об этом заявили участники Русского экономического форума в Челябинске.

"В СССР двухконтурная система работала, с цифровыми технологиями это можно и нужно делать. Можно разделить инвестиционный процесс, и при грамотной реализации цифрового рубля можно не допускать перетока цифровых инвестиционных денег в потребительский сектор", – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Академик Сергей Глазьев также выступил за то, чтобы использовать цифровой рубль как механизм целевого кредитования.

"Мы предлагаем перейти к целевому кредитованию, использованию цифровых рублей для целевых кредитов, по ним процентные ставки могут быть ниже, 1-2%, поскольку цифровой рубль гарантирует, что деньги не украдут", – добавил он.