Суд рассмотрит дело уральца, устроившего крупный лесной пожар

На Среднем Урале перед судом предстанет житель Богдановичского района. По вине мужчины этой весной произошел крупный лесной пожар.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 5 мая 2023 года, когда в регионе действовал особый противопожарный режим. В лесном массиве урочища СХК "Суворовский" уралец занимался ремонтом охотничьей вышки, для чего использовал угловую шлифовальную машинку. От нее образовались искры, которые разлетелись под воздействием ветра. Все это привело к возгоранию сухой растительности и возникновению лесного пожара.

В итоге он распространился на площадь 6 тысяч Га. Огнем было повреждено более 33,7 тысяч кубометров леса, а ущерб превысил 1,4 млн рублей. Проведенная в дальнейшем экспертиза установила причины пожара и его виновника.

Как отметили в прокуратуре, свою вину мужчина признал и даже полностью возместил причиненный ущерб. Сейчас его уголовное дело направлено на рассмотрение в Богдановичский городской суд.