В сгоревшей Сосьве заново отстроят лечебное исправительное учреждение

В уральском поселке Сосьва, пострадавшем в этом году от пожара, собираются восстановить лечебное исправительное учреждение-23 (ЛИУ). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Обсудить вопрос с местными жителями и работниками уголовно-исправительной системы поселка приехал замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов. На встречу также прибыли начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров, начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России Алексей Могильников, руководитель главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области Дмитрий Павин, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, глава Сосьвы Евгений Преин и другие должностные лица.

На встрече в зале сосьвинского дома культуры собралось около ста жителей поселка. Ее организаторы заверили сотрудников сгоревшего ЛИУ, что все рабочие места за ними сохранены. Новое учреждение рассчитано на содержание 300 осужденных, для чего потребуется помощь 170 сотрудников УИС. ЛИУ-23 оснастят высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое будет отвечать всем современным техническим стандартам и правилам в области строительства медицинских объектов пенитенциарной системы.

В Telegram-канале "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора, сообщили, что в новом комплексе будет 30 зданий, в том числе общежития и медчасть. Завезут и новое оборудование для КТ и УЗИ, для электротерапии и стоматологии. В штат войдут 117 человек и несколько десятков медработников

О сроках реализации проекта пока не сообщают, однако в правительстве пообещали регулярно информировать жителей о ходе строительства.

Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва произошел крупный пожар, в результате пострадали множество жилых домов и административных зданий. В населенном пункте находилось лечебно-исправительное учреждение №23 ГУФСИН по Свердловской области и две больницы МСЧ-66 ФСИН России.