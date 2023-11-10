10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

20% россиян имеют сбережения на один-два месяца

Около 20% граждан России имеют сбережения на один-два месяца.

Как показал опрос сервиса Superjob, в случае внезапного лишения всех источников доходов, сбережений россиян в среднем хватит примерно на четыре месяца. 14% опрошенных заявили, что накоплений хватит на месяц. Жить на отложенные средства один-два месяца смогут 20% опрошенных, три-шесть месяцев - 11%. Благодаря финансовой подушке 8% смогут жить без доходов полгода-год, 7% - более года.

Также выяснилось, что шесть из 10 граждан имеют сбережения. При этом 70% россиян планируют свои доходы и расходы: 36% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 21% - на полгода-год, 13% - планируют траты на более длительный период.

На большой срок финансы чаще остальных планируют мужчины (20%), на полгода-год - женщины (26%), сообщает ТАСС.

Ранее выяснилось, что количество закредитованных россиян достигло 47 млн человек.

Теги: сбережения, деньги, исследования


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Ранее 30.10.2023 15:50 Мск Склонность россиян сберегать достигла максимума с марта

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