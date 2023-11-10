10 Ноября 2023
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Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Россиян призвали привиться от гриппа до конца ноября

В России растет заболеваемость гриппом с каждой неделей.

Как заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцинироваться еще не поздно. Она рекомендовала гражданам сделать прививку до конца ноября.

Также руководитель ведомства указала, что волна заболеваемости в сентябре была связана не с гриппом, а вирусами парагриппа, риновирусами и другими сезонными респираторными вирусами.

Ранее Попова сообщила, что в России зарегистрировано 10 первых случаев заболевания новым штаммом коронавируса "пирола". По ее словам, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано семь случаев заболевания, еще три — в Москве. В столице случаи заражения являются завозными.

Теги: грипп, здоровье


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Ранее 08.11.2023 20:02 Мск В России выявлено 10 случаев заболеваемости вариантом коронавируса "Пирола"

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