Россиян призвали привиться от гриппа до конца ноября

В России растет заболеваемость гриппом с каждой неделей.

Как заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцинироваться еще не поздно. Она рекомендовала гражданам сделать прививку до конца ноября.

Также руководитель ведомства указала, что волна заболеваемости в сентябре была связана не с гриппом, а вирусами парагриппа, риновирусами и другими сезонными респираторными вирусами.

Ранее Попова сообщила, что в России зарегистрировано 10 первых случаев заболевания новым штаммом коронавируса "пирола". По ее словам, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано семь случаев заболевания, еще три — в Москве. В столице случаи заражения являются завозными.