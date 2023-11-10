10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Минсельхоз поддержал инициативу об онлайн-продаже вина в России

Министерство сельского хозяйства России поддерживает инициативу об онлайн-продаже вина в стране.

Как сообщила заместитель министра Марина Афонина, с Минфином велась долгая работа над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению продаж отечественного вина через "Почту России". Сегодня Минфин ведет дискуссию с Минздравом по вопросу легализации онлайн-продаж алкоголя, чтобы обелить рынок, поскольку финансовое ведомство видит в интернете значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией.

Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в стационарных торговых точках, например, сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ, сообщает РИА "Новости".

Ранее торгово-промышленная палата России призвала принять закон об онлайн-торговле алкоголем и начать ее, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт "Почты России". Предложение было направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Теги: Минсельхоз, вино, алкоголь


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Ранее 18.05.2023 11:29 Мск "Почта России" станет монополистом по интернет-торговле вином?

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