На Кубке России по парашютному спорту во время посадки разбился участник национальной сборной

Во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в чеченском Гудермесе разбился известный парашютист Дмитрий Беляев. 45-летний мастер спорта неудачно приземлился.

По данным Telegram-канала Ru_chp, спортсмен ходил в состав сборной России, на его счету было более 3,7 тыс. прыжков.

На видеокадрах, снятых зрителями, видно, как спортсмен, не рассчитав высоту выполнения маневра, слишком быстро заходит на посадку. Он упал в воду специального посадочного пруда и получил травмы, Его бросились спасать, но медикам не удалось спасти жизнь спортсмена.