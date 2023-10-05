Бывшего замначальника МВД "Ирбитский" обвинили в мошенничестве

05 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Бывшего замначальника МВД "Ирбитский" обвинили в мошенничестве

Бывший заместитель начальника полиции МО МВД "Ирбитский" предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Полицейский пытался заполучить у подозреваемых 750 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, правоохранитель обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в значительном размере). По версии следствия, в июне-июле текущего года обвиняемому стало известно, что оперативники проводят процессуальную проверку в отношении двух жителей Ирбита. Тогда полицейский соврал подозреваемым, что в их действиях усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ (разбой), а это, в свою очередь, повлечет привлечение их к уголовной ответственности.

Обвиняемый заверил, что может уладить ситуацию и повлиять на непривлечение подозреваемых к уголовной ответственности. За это они должны передать ему 750 тыс. рублей, на что те вынужденно согласились.

В июле полицейский встретился с одним из мужчин в салоне своего авто и получил в конверте 250 тыс. рублей. Правоохранитель не знал, что жертва мошенничества действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия, а потому сразу после передачи взятки, замначальника полиции задержали его уже бывшие коллеги.

Уголовное дело направлено в Режевской городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Теги: МВД Ирбитский, полицейский, суд, мошенничество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети