Бывшего замначальника МВД "Ирбитский" обвинили в мошенничестве

Бывший заместитель начальника полиции МО МВД "Ирбитский" предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Полицейский пытался заполучить у подозреваемых 750 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, правоохранитель обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в значительном размере). По версии следствия, в июне-июле текущего года обвиняемому стало известно, что оперативники проводят процессуальную проверку в отношении двух жителей Ирбита. Тогда полицейский соврал подозреваемым, что в их действиях усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ (разбой), а это, в свою очередь, повлечет привлечение их к уголовной ответственности.

Обвиняемый заверил, что может уладить ситуацию и повлиять на непривлечение подозреваемых к уголовной ответственности. За это они должны передать ему 750 тыс. рублей, на что те вынужденно согласились.

В июле полицейский встретился с одним из мужчин в салоне своего авто и получил в конверте 250 тыс. рублей. Правоохранитель не знал, что жертва мошенничества действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия, а потому сразу после передачи взятки, замначальника полиции задержали его уже бывшие коллеги.

Уголовное дело направлено в Режевской городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.