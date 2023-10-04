04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Роснано" заявила о риске банкротства

Компания "Роснано" заявила, что не в состоянии погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств до конца года. Это следует из отчета организации, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

"Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно", — говорится в документе.

Как сообщила компания, с высокой вероятностью у нее возникнут признаки банкротства, если власти не примут решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.

На конец июня чистый долг "Роснано" составлял 95,56 млрд рублей против 90,85 млрд рублей на начало года.

В октябре 2022 года стало известно, что госкорпорацию "Роснано" могут ликвидировать. Этот вариант обсуждался в правительстве. Санкции "добили" и без того не радужное положение компании, из-за чего она фактически стала неспособна самостоятельно обслуживать свои обязательства.

В октябре "Роснано" воспользовалась госгарантиями для погашения облигаций. Сама компания не имеет средств на оплату обязательств, поэтому за нее заплатил Минфин России.

В конце 2020 года свой пост покинул бессменный глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Новый руководитель Сергей Куликов провел аудит компании, после чего стало известно о плачевном положении дел в госкорпорации. Выяснилось, например, что обслуживание многомиллиардных долгов компания вела за счет получения новых кредитов. Никто, включая Чубайса, не понес ответственности за образования у компании долгов в сотню миллиардов рублей.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин прокомментировал отъезд из страны Анатолия Чубайса и ситуацию в "Роснано", отметив, что в компании -"большая финансовая дыра".

Теги: роснано, банкротство


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