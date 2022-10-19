"Ведомости": Правительство задумалось над ликвидацией "Роснано"

Государственная корпорация "Роснано" может быть ликвидирована. Этот вариант сейчас обсуждают в правительстве, сообщают осведомленные источники "Ведомостей". Санкции "добили" и без того не радужное положение компании, из-за чего она фактически стала неспособна самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Например, в Минфине не видят возможности продолжать финансирование "Роснано" в текущих сложных условиях. Позиция министерства была озвучена президенту России.

Если власти пойдут на ликвидацию компании, то активы ее будут распроданы, самые важные, представляющие значимость для технологического развития страны (их не очень много), могут передать профильным госкорпорациям вроде "Ростеха".

Впрочем, рассматривается и другой путь: "расчистить" баланс компании, сохранить ее как центр компетенций, например, в решении задач по импортозамещению.

В октябре "Роснано" воспользовалась госгарантиями для погашения облигаций. Сама компания не имеет средств на оплату обязательств, поэтому за нее заплатил Минфин России.

В конце 2020 года свой пост покинул бессменный глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Новый руководитель Сергей Куликов провел аудит компании, после чего стало известно о плачевном положении дел в госкорпорации. Выяснилось, например, что обслуживание многомиллиардных долгов компания вела за счет получения новых кредитов. Никто, включая Чубайса, не понес ответственности за образования у компании долгов в сотню миллиардов рублей.