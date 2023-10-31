В Тюмени поезд насмерть сбил пенсионерку

В Тюмени на пешеходном регулируемом переходе перегона Утяшево пассажирский поезд сообщением Астрахань - Нижневартовск насмерть сбил пенсионерку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Погибла женщина 1947 года рождения.

Установлено, что погибшая переходила пути на пешеходном переезде при включенной звуковой и световой сигнализации перед приближающемся поездом. Машинист попытался затормозить с помощью экстренного торможения, но не смог предотвратить наезд.

На место происшествия выехал транспортный прокурор. По факту инцидента проводится проверка.