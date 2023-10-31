Прокуратура выясняет, почему в карельском поселке женщину с инсультом везли к скорой на санях

В Карелии женщину с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого моста. Прокуратура республики организовала проверку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в городе Кемь. По данным СМИ, женщина проживает в микрорайоне города, соединение с которым осуществляется через мост, закрытый для автомобильного движения.

В местном паблике в соцсетях сообщается, что медики пришли к пациентке пешком, сами погрузили ее в сани и своими силами тащили по поселку. Отмечается также, что им помог местный житель на автомобиле. Сейчас женщина в больнице.