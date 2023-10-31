31 Октября 2023
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Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

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Фото:Накануне.RU

Прокуратура выясняет, почему в карельском поселке женщину с инсультом везли к скорой на санях

В Карелии женщину с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого моста. Прокуратура республики организовала проверку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в городе Кемь. По данным СМИ, женщина проживает в микрорайоне города, соединение с которым осуществляется через мост, закрытый для автомобильного движения.

В местном паблике в соцсетях сообщается, что медики пришли к пациентке пешком, сами погрузили ее в сани и своими силами тащили по поселку. Отмечается также, что им помог местный житель на автомобиле. Сейчас женщина в больнице.

Теги: карелия, сани, скорая, инсульт


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