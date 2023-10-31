В вузах новых регионов России выделено 37 тысяч бюджетных мест

В новых регионах России в 2023 г. выделили около 37 тыс. бюджетных мест в вузах.

Из них 12 тыс. – инженерно-технические, сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В прошлом году Минобнауки провело большую работу совместно с Минстроем в части капитального строительства и ремонта вузовских зданий, многие из которых пострадали в ходе боевых действий.

Напомним, ранее министерство науки и высшего образования РФ разработало проект приказа об утверждении порядка приема в 2024 г. на обучение по образовательным программам высшего образования, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Прием на бюджетные места начнется 20 июня, а завершится не ранее 7 июля и не позднее 20 июля. Экзамены, которые вузы проводят самостоятельно, должны пройти до 24 июля включительно. Приказы о зачислении на обучение должны быть изданы не ранее 1 августа и не позднее 3 августа.

Для платников сроки продлены. Заявления они могут подавать, начиная с 20 июня, а срок завершения – не ранее 25 июля и не позднее 20 августа. Приказы о зачислении могут издаваться до 1 сентября. Абитуриент может одновременно подавать заявления в пять вузов, в каждом из которых выбрать до пяти специальностей или направлений подготовки. То есть фактически дается право подать до 25 заявлений.