ФСО проведет учения в Москве с возможным использованием бронетехники
Федеральная служба охраны (ФСО) с 1 по 3 ноября проведет ежегодные учения, в ходе которых может быть задействована бронированная техника подразделений Росгвардии.
Вводить какие-либо ограничения для москвичей при этом не планируется, сообщил отдел ведомства по связям с прессой и общественностью.
Основные этапы учений пройдут у зданий администрации президента, правительства, Совета Федерации и Госдумы.
В прошлом году ФСО проводила тактико-специальные учения в конце октября. Военную технику во время учений в том числе подогнали к зданию Совфеда. Как сообщает РКБ, там были замечены бронетранспортеры.