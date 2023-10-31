31 Октября 2023
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Политика В России Москва
Фото: Накануне.RU

ФСО проведет учения в Москве с возможным использованием бронетехники

Федеральная служба охраны (ФСО) с 1 по 3 ноября проведет ежегодные учения, в ходе которых может быть задействована бронированная техника подразделений Росгвардии.

Вводить какие-либо ограничения для москвичей при этом не планируется, сообщил отдел ведомства по связям с прессой и общественностью.

Основные этапы учений пройдут у зданий администрации президента, правительства, Совета Федерации и Госдумы.

В прошлом году ФСО проводила тактико-специальные учения в конце октября. Военную технику во время учений в том числе подогнали к зданию Совфеда. Как сообщает РКБ, там были замечены бронетранспортеры.

Теги: фсо, учения, москва


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