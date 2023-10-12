Дошло до Бастрыкина: главе СКР доложат о ветхом доме в уральском поселке Монетный

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с проживанием людей в ветхом доме в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что жители одного из домов в поселке Монетный Березовского городского округа опасаются за свою жизнь и здоровье из-за длительного проживания в ветхом жилье. Уральцы даже самостоятельно приняли меры для укрепления кровли, но аварийным дом так и не был признан.

Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.

Напомним, ранее Бастрыкин поручил проверить обращения жителей Пермского края, требующих признать свои дома аварийными.