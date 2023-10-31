В Екатеринбурге в налоговую инспекцию пришел вооруженный мужчина

В Екатеринбурге в здание, где находится налоговая инспекция, пришел вооруженный человек. Его забрали силовики.

Как сообщил Накануне.RU очевидец случившегося, сегодня утром в инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району на улице Хомякова явился некий мужчина. При себе у него было оружие и разрешение на него.

"Попросили сдать [оружие] в отдел безопасности, он отказался. Приехал СОБР и увез его. Так и не взял квитанцию на уплату налогов", - рассказал очевидец.

Источник в правоохранительных органах сообщил Накануне.RU, что никакого СОБРа на самом деле не было – мужчину забрали сотрудники вневедомственной охраны.

"Сдать оружие он точно не мог – его нельзя передавать никому. Да и хранить им там [в налоговой] негде, скорее всего", - отметил источник.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что комментарии по этой ситуации пока преждевременны.