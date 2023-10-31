31 Октября 2023
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Фото: пресс-служба RCC

Восходящая звезда бокса из Миасса вошёл в рейтинг WBA

Восходящая звезда бокса из Миасса Вильдан Минасов вошёл в престижный рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации WBA в весовой категории до 58,9 кг.

Боксёр официально вошёл в гонку за титул чемпиона мира и будет боксировать только с соперниками элитного уровня, сообщает RCC Boxing Promotions.

В обновлённом рейтинге учитывается победа Вильдана над экс-чемпионом мира по версии WBA Рене Альварадо из Никарагуа. Десятираундовый бой прошёл в Челябинске на Арене "Трактор" и стал настоящим украшением сентябрьского шоу от RCC Boxing Promotions.

Сейчас на счету Вильдана Минасова 12 побед, и он по праву считается одним из лучших российских боксёров в своём весе.

Вильдан Минасов(2023)|Фото: пресс-служба RCC

Теги: RCC Boxing Promotions, Вильдан Минасов


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