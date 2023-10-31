Восходящая звезда бокса из Миасса вошёл в рейтинг WBA

Восходящая звезда бокса из Миасса Вильдан Минасов вошёл в престижный рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации WBA в весовой категории до 58,9 кг.

Боксёр официально вошёл в гонку за титул чемпиона мира и будет боксировать только с соперниками элитного уровня, сообщает RCC Boxing Promotions.

В обновлённом рейтинге учитывается победа Вильдана над экс-чемпионом мира по версии WBA Рене Альварадо из Никарагуа. Десятираундовый бой прошёл в Челябинске на Арене "Трактор" и стал настоящим украшением сентябрьского шоу от RCC Boxing Promotions.

Сейчас на счету Вильдана Минасова 12 побед, и он по праву считается одним из лучших российских боксёров в своём весе.