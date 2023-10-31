31 Октября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Власти Прикамья заявили об отсутствии угроз населению из-за взрыва на оборонном заводе "Урал"

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали взрыв на территории соликамского завода "Урал", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным минтербеза, инцидент произошел по ул. Энергетиков, 19А, в строении №23/2, цеха №3.

"По оперативной информации, были выбиты окна и двери, цех работает в автоматизированном режиме, пострадавших нет, угрозы населению нет", - сообщили в ведомстве.

На производственный процесс инцидент не повлиял. В момент происшествия в цеху никого не было, пострадавших нет.

Отметим, что звук взрыва слышали местные жители. В соцсетях люди пожаловались на дребезжащие окна, сильный грохот.

АО "Соликамский завод Урал" — один из крупнейших военно-промышленных заводов в России. Занимается производством боеприпасов и спецхимии, взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки.

Теги: взрыв, завод Урал, цех, хлопок


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Ранее 31.10.2023 12:26 Мск В Соликамске на военно-промышленном заводе "Урал" прогремел взрыв

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