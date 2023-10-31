31 Октября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Соликамске на военно-промышленном заводе "Урал" прогремел взрыв

В Соликамске прогремел взрыв. Местные жители в соцсетях сообщают, что якобы взорвался цех на заводе "Урал" (входит в состав корпорации "Ростех").

В группе "Подслушано Соликамск" люди сообщают, что в соседних зданиях якобы выбило окна. Также подписчики пишут, что ощутили толчки в центральной части города, а также в Боровске и Дубраве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, пострадавших нет.

"В 13.25 минут в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю поступила информация о хлопке на территории АО "Соликамский завод Урал" по ул. Энергетиков. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человека и 10 единиц техники. По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 АО "Соликамский завод Урал" произошел хлопок. В момент хлопка в здании никого не находился", - сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на работу предприятия хлопок не повлиял, оно работает в штатном режиме.

АО "Соликамский завод Урал" — один из крупнейших военно-промышленных заводов в России. Занимается производством боеприпасов и спецхимии, взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки.

Теги: взрыв, завод Урал, цех, хлопок


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Развитие сюжета:

Ранее 31.10.2023 12:59 Мск Власти Прикамья заявили об отсутствии угроз населению из-за взрыва на оборонном заводе "Урал"

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