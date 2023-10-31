Уральская птицефабрика снизила отпускную цену на курицу на фоне роста по стране

Уральская птицефабрика "Рефтинская" снизила отпускную цену на курицу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральской агропромышленной группы", куда входит птицефабрика, снижение цены на тушку цыпленка бройлера первого сорта составило 2,5%. Соответствующее уведомление "Рефтинская" уже направила в торговые сети.

Как пояснили на предприятии, добиться понижения цены на тушку бройлера им удалось за счет естественного снижения стоимости комбикорма в осенний период.

"В этом году был хороший урожай пшеницы и подсолнечника, а это два основных компонента корма", - отметил коммерческий директор птицефабрики Антон Лукьянов.

Напомним, недавно причинами роста цен на мясо птицы в стране заинтересовался Владимир Путин. Президент России призвал правительство своевременно задействовать механизмы регулирования при росте цен на курятину и другие продукты.

После этого Минсельхоз предложил запретить на полгода вывоз из РФ мяса отдельных видов домашней птицы.