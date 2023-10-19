Родительская палата возмущена лишением пособия семьи с 12 детьми из-за земельного участка

Нуждается ли среднестатистическая многодетная семья с 12 детьми, проживающая в двух комнатах деревенского дома на 50 тыс. рублей в месяц, в государственной поддержке? Этот вопрос задает Родительская палата (РП), возмущенная тем, что у такой семьи на Урале отобрали пособие из-за подарка меценатом загородного дома и второго земельного участка.

Как ранее рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, у семьи Кириченко в Свердловской области 12 детей, она имеет земельный участок в 25 соток. И меценат подарил им дом загородный на участке размером 14 соток. На этом основании их лишили пособия.

"Хваленая система "адресности" государственной поддержки без труда должна выявить такую социально незащищенную семью и неотвратимо обрушиться на нее всей мощью бесчисленных социальных пособий и прочих мер государственной поддержки и стимулирования многодетности", - иронизирует в своем комментарии РП.

Как отмечает Останина, главную задачу — сократить количество бедных — пособие не решило. Зато поощряет оформлять разводы для попадания в категорию "нуждающихся". Формально на каждого ребенка в такой семье платится та часть пособия, которой не хватает, чтобы выбраться из нищеты на границу бедности. Однако аудитор Счетной палаты Сергей Шторгин сообщил, что только половина таких семей с детьми, получающих пособие от государства, выходит из категории живущих за порогом бедности.